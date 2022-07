Scompare per 12 giorni, poi contattata la famiglia: sta bene

(articolo aggiornato)

Buone notizie per il 29enne scomparso lo scorso 27 giugno 2022 da Pandino, nel Cremonese, per dirigersi verso il Lodigiano. Dopo giorni in cui non si avevano sue notizie, ha contattato la famiglia.

M.R, 29enne che vive in paese con il padre e la sorella, era sparito da 12 giorni. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e diffuso via social un appello.

Sparito da Pandino, rientrato l'allarme

Il giovane, che ha alcuni problemi di salute e delle fragilità, aveva lasciato la sua casa lo scorso 27 giugno, in mattinata, a bordo di una Volkswagen Polo del 2005 La denuncia di scomparsa è stata presentata giovedì ai carabinieri della stazione locale. Dopo alcuni giorni di buio, finalmente il contatto con la famiglia.