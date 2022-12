Schianto tremendo sulla Rivoltana, due auto finiscono nel fosso

Schianto tremendo sulla Rivoltana, due feriti, uno è in gravi condizioni. E' il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 9.20 lungo la Rivoltana, all'altezza di Truccazzano.

Schianto sulla Rivoltana

Violento l'impatto che ha coinvolto tre auto, una Fiat Punto e una Smart finite entrambe nel fossato che costeggia la provinciale e una Volkswagen Golf. Sul posto, come riportano i colleghi di Prima LaMartesana, sono giunti poco dopo i carabinieri della Compagnia di Pioltello, i Vigili del fuoco Milano Messina e la Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione una delle tre vetture uscendo da una piazzola di sosta ha colpito l'altra che proveniva da Rivolta. Per l'impatto ha poi invaso la corsia di marcia in direzione opposta, ha urtato un veicolo in transito ed è finita nei campi.

Un ferito traportato in elisoccorso

Sul luogo dell'incidente anche tre ambulanze in codice rosso. Per uno dei feriti, un 67enne, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Como. Per lui trauma cranico e trauma toracico: è stato trasferito d'urgenza all'0spedale San Gerardo di Monza. Un altro automobilista, un 64enne, che ha riportato un trauma al torace e ferite a una mano è stato portato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Il terzo coinvolto invece, non ha avuto bisogno di cure mediche.

La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo in entrambe le direzioni, ma attualmente è già ripresa regolarmente.