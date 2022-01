Schianto tra Tir: due feriti gravi a Soncino

Soncino

Cinque le persone coinvolte complessivamente. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, l'automedica e i Vigili del Fuoco.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi (venerdì 28 gennaio) pochi minuti prima delle 14 a Soncino, lungo la ex SS 235 che porta a Orzinuovi, nel Bresciano. Cinque i feriti nello schianto tra due Tir: due di questi sono in condizioni molto serie.

Codice rosso a Soncino

Come riportato da Primabrescia l'allarme è scattato in codice rosso, ad essere coinvolte cinque persone (una ragazza di 24 anni, tre uomini di, rispettivamente, 50 56 e 72 anni e una donna di 56 anni). La circolazione sulla strada tra Soncino e Orzinuovi è stata bloccata. Ricoverato in ospedale, il conducente di uno dei due mezzi pesanti, stando a quanto emerso, ha dovuto subire l'amputazione di una gamba, a Cremona.

Cosa è accaduto

All'origine del sinistro pare ci sia il guasto accidentale al semiasse di un mezzo pesante: quest'ultimo avrebbe urtato un secondo mezzo pesante che stava viaggiando sull'opposta corsia di marcia. Ciò avrebbe provocato lo schianto del secondo dei mezzi pesanti coinvolti contro il guardrail. Ad essere coinvolte anche due auto. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, l'automedica e i Vigili del Fuoco.