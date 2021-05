Schianto tra Covo e Barbata, auto si ribalta e finisce fuori strada

Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla Sp104 tra Barbata e Covo, in territorio di Barbata. Un automobilista ha perso il controllo dell’automobile ed è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi in un fosso in secca. Nessun ferito grave.

Schianto tra Barbata e Covo

Sul posto i Vigili del fuoco di Romano, che hanno messo in sicurezza la zona e aiutato i soccorritori del 118 nelle operazioni. Sulle prime la situazione sembrava ben più grave di quanto fosse in realtà: sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Martinengo si è precipitata in codice rosso, abbassato poi a verde dopo i primi accertamenti. Risulta una sola persona coinvolta, un ragazzo di 23 anni.