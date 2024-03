Schianto tra auto e Tir a Truccazzano: muore 61enne di Casale Cremasco

Tremendo schianto sulla Provinciale 39 a Truccazzano tra un'auto e un Tir. Non ce l'ha fatta un 61enne residente a Casale Cremasco.

Schianto mortale a Truccazzano

Come riporta Prima La Martesana lo schianto è avvenuto questa mattina intorno alle 10.45 lungo la Provinciale 39 all'altezza dell'incrocio con la Sp14 nei pressi della piattaforma ecologica. Mentre si trovava alla guida della sua Fiat 500 per cause in corso di accertamento è andato a scontrarsi con un mezzo della BRT Bartolini. Illeso il conducente dell'autoarticolato. Sul posto APS del Distaccamento di Gorgonzola. Intervenuti carabinieri di Melzo, Polizia locale di Trucazzano e 118.

Sul posto il 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Intervenuti anche i Vigili del fuoco, carabinieri della Compagnia di Pioltello, e Polizia locale per i rilievi di rito.