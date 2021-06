Schianto tra auto e moto ad Agnadello, arriva l'elisoccorso

Grave incidente questo pomeriggio, 3 giugno 2021, lungo via Treviglio ad Agnadello. Sul posto è in arrivo anche l'elisoccorso.

Schianto ad Agnadello

E' successo intorno alle 16.30 di oggi. Coinvolti due mezzi, un'auto e una moto che stavano percorrendo via Treviglio. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polstrada intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco di Crema. Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada nella roggia che costeggia via Treviglio.

Elisoccorso sul posto

Sul posto sono giunte poco dopo due ambulanze della Croce bianca di Rivolta e della Croce rossa di Lodi in codice rosso. A preoccupare sono le condizioni del motociclista per il quale è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Milano. Sul posto anche il Soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta che si occuperà della rimozione dei mezzi.