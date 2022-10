Schianto sulla Rivoltana e un'auto finisce ribaltata, traffico in tilt

Schianto sulla Rivoltana, quattro persone coinvolte ma nessun ferito grave. In compenso traffico in tilt, paralizzato in entrambe le direzioni.

Schianto sulla Rivoltana

Schianto sulla Rivoltana, oggi pomeriggio, 25 ottobre, intorno alle 15. Ttre le auto coinvolte nell'incidente avvenuto all'altezza di via Rampina in territorio di Rivolta. Nell'impatto, violento, una delle auto ha finito per ribaltarsi. Quattro le persone coinvolte, ma nessuno è grave. Si tratta di una donna di 72 anni e tre uomini di 49, 74 e 76 anni.

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Solo uno dei feriti è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Melzo. Sul posto anche la Polizia stradale di Crema, i Vigili del fuoco di Crema e il Soccorso stradale Scaramuzza.

Il traffico ha subito forti rallentamenti con la strada bloccata per diverso tempo in entrambe le direzioni di marcia.