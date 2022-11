Schianto sulla Rivoltana, due feriti

Schianto ieri sera, 24 novembre, lungo la Provoinvinciale 14. Due le auto coinvolte.

Schianto sulla Provinciale 14

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 19, prima del ponte sul fiume Adda. La dinamica è ancora in via di accertamento, due i feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, in codice rosso, ma per fortuna la situazione era meno grave del previsto.

Traffico rallentato

Sul posto sono intervenute un'automedica e un'autoambulanza della Croce rossa di Lodi, che hanno prestato le prime cure ai conducenti, un ragazzo di 26 anni e una donna di 37, trasportati in codice verde all'ospedale di Lodi. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco. L'incidente ha causato lunghe code.