Schianto sulla Paullese, paura stamattina nel Cremasco

Tamponamento tra furgone e camion sulla Paullese intorno alle 11.30 di oggi, lunedì 9 novembre 2020: feriti due uomini.

Schianto tra furgone e camion

Incidente stradale poco dopo le 11.30 di oggi lunedì 9 novembre sulla Paullese tra Spino d’Adda e Dovera. Un terribile schianto che ha visto coinvolti un furgone e un camion. Da una prima ricostruzione sembra che l’autista del primo mezzo, un giovane di 31 anni, abbia tamponato un camion fermo a lato strada a casa di un guasto.

In ospedale in elisoccorso

Un impatto molto violento che ha fatto temere il peggio. Il 31enne ha riportato, oltre a varie contusioni, una lieve perdita di memoria ed è stato trasferito in pronto soccorso con l’eliambulanza agli Spedali civili, in codice giallo. Condizioni meno preoccupanti per l’altro autista, un uomo di 50 anni trasferito in ambulanza all’ospedale di Lodi in verde. La Paullese è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le condizioni di sicurezza.

