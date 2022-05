Schianto sulla Paullese, due feriti in ospedale

Spino

Coinvolte tre persone: due giovani di 24 e 27 anni e un 71enne.

Due feriti trasportati in codice giallo all'ospedale di Crema. E' il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte, intorno alle 00.30 lungo la Paullese in territorio di Spino.

Schianto sulla Paullese

L'incidente ha coinvolto due auto che stavano transitando lungo la Paullese, a Spino e tre persone: due giovani di 24 e 27 anni e un 71enne. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto, in codice rosso, un'automedica e due ambulanze della Croce bianca di Rivolta e della Croce rossa di Lodi. Due dei coinvolti sono stati poi trasportati in ospedale a Crema in codice giallo. Sul posto anche le Forze dell'ordine.