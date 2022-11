Schianto sulla Melotta, muore un 45enne

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi, 1 novembre 2022, lungo la Sp 44 che da Soncino porta a Casaletto di Sopra.

Tragico schianto sulla Melotta

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 14.30. Un'auto, condotta da un 45enne, è uscita di strada finendo per schiantarsi contro il muro di cinta di un caseggiato a lato della carreggiata. Un impatto violento che non ha risparmiato il conducente. Immediata la richiesta di aiuto al 112 che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce verde di Soncino in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Crema e la Polstrada e i carabinieri della Compagnia di Crema.

Per il 45enne, però, non c'è stato nulla da fare. Resta da chiarire la dinamica dello schianto che non ha coinvolto altri mezzi.