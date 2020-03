Tragico schianto sulla Melotta, muore motociclista di 44 anni. E’ successo sabato 7 marzo.

Tragico schianto sulla Melotta

Un motociclista di 44 anni ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 7 marzo 2020, a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla Melotta nel territorio comunale di Casaletto di Sopra. Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo, residente a Cremosano, poco prima delle 16, si stesse dirigendo verso Pianengo quando un ciclista avrebe improvvisamente attraversato la provinciale.

Salva la moglie

Nel tentativo di evitarlo il motociclista sarebbe caduto rovinosamente a terra riportando gravi lesioni. Nonostante l’arrivo tempestivo sul posto dell’elisoccorso, ogni tentativo di salvargli la vita è risultato inutile. In sella con lui anche la moglie, che non ha riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Soncino per accertare la reale dinamica del sinistro.

