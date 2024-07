Schianto sul ponte dell'Adda, gravissimo 40enne di Treviglio

Sono due le persone rimaste ferite oggi pomeriggio, 4 luglio 2024, a Spino d'Adda in un incidente avvenuto a ridosso del ponte sull'Adda.

Schianto sul ponte

L'allarme è scattato oggi intorno alle 15.20 lungo la Paullese. Due le auto coinvolte e altrettanti i feriti: si tratta di un 26enne e un 40enne. Sul posto un'ambulanza della Croce bianca di Paullo e l'automedica in codice rosso. Allertato anche l'elisoccorso che si è alzato in volo da Como. L'incidente è avvenuto a ridosso del ponte tra Spino e Zelo e il traffico è rimasto bloccato per ore. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polstrada.

Grave un 40enne

Ad avere la peggio è stato il conducente della Volkswagen Polo, un 40enne di Treviglio, che nell'impatto ha riportato trauma cranico, al torace e all'addome ed è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Il 26enne, invece, ha riportato traumi al torace e all'addome ed è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo, al San Raffaele di Milano.

