Schianto sul ponte, convolta una betoniera: lunghe code a Rivolta in direzione del Milanese

Brutto incidente questa mattina, martedì 23 marzo sulla Sp 14 Rivolta d’Adda. Coinvolti tre veicoli: una Smart, una Jeep e una betoniera, che si sono scontrate frontalmente attraversando l’Adda tra Rivolta e Truccazzano, in corrispondenza dell’imbocco del ponte.

Lunghe code sulla Provinciale a Rivolta

Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce bianca di Rivolta, in codice rosso. Tre le persone coinvolte: una donna di 45 anni di Bussero, a bordo della Smart, il conducente della betoniera, 70 anni, di Settala, e il conducente della Jeep Renegade, di Comazzo. Da accertare la dinamica, sulla quale stanno indagando i carabinieri. Fortunatamente però, dopo una prima valutazione sul posto da parte dei sanitari, il codice di emergenza è stato abbassato a verde. Due i feriti: la conducente della Smart e quello della Jeep. Lunga la coda che si è creata in entrambe le direzioni di marcia, sulla trafficata arteria che collega il paese dell’Alto Cremasco alla sponda milanese. Sul posto anche il soccorso stradale Scaramuzza, che sta lavorando per liberare la carreggiata insieme ai Vigili del fuoco.