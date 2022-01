Schianto nella notte, feriti sei giovani, arriva l'elisoccorso

Incidente

Hanno tra i 17 e i 29 anni feriti, e sono stati portati in ospedale a Crema e Cremona. Uno, in elisocottero, è agli Spedali civili di Brescia.

Un bilancio drammatico: sei ragazzi tra i 17 e i 29 anni feriti, cinque dei quali portati in ospedale. Brutto incidente nella notte di oggi, 30 gennaio 2022, sulla Sp 235 a Ticengo, tra Soncino e Romanengo.

Schianto tra auto sulla Sp 235

Lo schianto ha visto coinvolte due auto: una Giulietta che viaggiava in direzione ovest e una Peugeot che andava verso Soncino. Sono rimaste coinvolte sei persone tra le quali un uomo e una donna di 29 e 28 anni, tre ragazze di 19 e 20, e un ragazzo minorenne di 17 anni.



Sul posto ben quattro ambulanze, due automediche e l'elicottero del 118 partito in volo da Brescia. Cinque i feriti che sono stati trasportati, tutti in codice giallo, negli ospedali di Crema e Cremona, mentre l'elicottero ha trasportato il più grave agli Spedali civili di Brescia, sempre in codice giallo.