Schianto mortale a Rivolta, a perdere la vita un motociclista di 46 anni

Non c'è stato nulla da fare per un motociclista di 46 anni rimasto ucciso, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo 2024, in uno schianto tremendo a Rivolta.

Schianto a Rivolta

L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 lungo la Sp 90 all'incrocio con la via per Casirate. Nello schianto sono rimasti coinvolti il 46enne che viaggiava in sella alla sua Kawasaki e una 19enne alla guida di una Volkswagen Polo. Secondo una prima ricostruzione pare che il 46enne fosse diretto verso Cassano quando, all'altezza dell'incrocio, ha impattato con la moto contro la ruota anteriore sinistra dell'auto.

Muore un 46enne

L'impatto ha sbalzato il motociclista dalla sella facendolo cadere a una decina di metri di distanza. Il 46enne è morto sul colpo. Sul posto due ambulanze in codice rosso e i carabinieri della Radiomobile di Crema. La 19enne è stata trasferita in ospedale a Treviglio in codice verde, mentre per il 46enne non è rimasto altro da fare se non constatarne il decesso.

Il luogo dell'incidente: