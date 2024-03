Schianto in via Fermi, tre feriti

Brutto incidente questa mattina, sabato 2 marzo, a Rivolta d'Adda. Risultano due persone ferite, nello schianto che ha visto coinvolti due veicoli in via Enrico Fermi, all'altezza del civico 17.

Incidente a Rivolta d'Adda

L'allarme è scattato attorno alle 11.20, risultano tre persone coinvolte tra cui una donna di 78 anni e un uomo di 41. Sul posto la croce Azzurra di Trezzo e la Croce bianca di Rivolta, per i rilievi del caso. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha valutato la gravità dei due feriti come codice giallo (media urgenza). Sul posto anche la Polstrada di Cremona, per i rilievi di rito.