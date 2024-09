Schianto in moto, ferito un 55enne di Romano

Ha riportato ferite serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita, il 55enne di Romano di Lombardia rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale a Camisano.

Schianto a Camisano

L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di ieri, lunedì 16 settembre 2024, lungo l'ex SS591, che da Crema porta a Romano. Il 55enne, in sella al suo Piaggio Thypoon 50 stava rincasando quando è stato urtato da una Mercedes Classe B condotta da una donna anche lei residente nella Bassa bergamasca. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Crema in codice rosso.

Trasferito a Brescia

I soccorritori giunti sul posto hanno poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia. Viste le importanti ferite riportate nello schianto il 55enne è stato trasferito in elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia dove si trova tutt'ora ricoverato. Sul posto, per i rilievi del caso, è giunta la Polizia stradale di Pizzighettone.

