Schianto in moto durante la vacanza in Sardegna: muore centauro cremasco

Tragico incidente in moto in Sardegna: Stefano Marconi, 52 anni, di Crema, è morto ieri, venerdì. Si trovava in vacanza in provincia di Sassari.

Incidente nel Sassarese, muore in vacanza

Il centauro stava percorrendo, poco prima delle 11, la statale 199 che collega Oschiri e Ozieri, nel Sassarese. Si trovava sull'isola in ferie, con un gruppo di motociclisti. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto e morendo sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso

(Foto: profilo Facebook di Stefano Marconi)