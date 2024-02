Schianto in moto a Offanengo, 16enne soccorso con l'eliambulanza

Si trova ricoverato all'ospedale "Maggiore" di Cremona il 16enne rimasto ferito in modo serio, ieri pomeriggio, in un incidente avvenuto a Offanengo.

Schianto in moto

Lo schianto si è verificato ieri pomeriggio, 2 febbraio 2024, intorno alle 16 mentre il 16enne, che vive nel Cremasco, stava percorrendo la ex SS235 in sella alla sua moto 125. La causa dell'incidente è ancora al vaglio degli uomini della Polizia locale di Offanengo intervenuti sul posto. All'altezza dell'incrocio con via Pallavicina lo scontro con una Citroen C1 condotta da un 61enne anche lui residente nel Cremasco.

Ferito un 16enne

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Crema e un'automedica in codice rosso. Viste la condizioni del 16enne è stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza che si è alzata in volo da Bergamo e ha trasferito il giovane all'0spedale di Cremona.