Schianto in auto, ferita una giovane donna di Caravaggio

Nel Cremasco

Brutto incidente stradale tra Vailate e Agnadello questa mattina, poco prima delle 8.

Una giovane donna di Caravaggio, 33 anni, è rimasta ferita in modo abbastanza serio in un incidente stradale tra Vailate e Agnadello. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Bergamo.

Incidente a Vailate

L'incidente è avvenuto attorno alle 7.50 lungo al strada che collega Vailate ad Agnadello, la Sp34. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, su cui stanno lavorando gli agenti della Polstrada, ma stando a una prima ricostruzione la caravaggina avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo dell'auto - una Opel Astra - e finendo fuori strada lungo un rettilineo.

Sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta. Dopo una prima verifica delle condizioni della donna, il livello di urgenza è stato poi abbassato a giallo. Sul posto la Polizia stradale, per i rilievi di rito, e il soccorso stradale "Scaramuzza".