Schianto in auto a Soncino, muore una ragazza di 26 anni

C'è una vittima nell'incidente avvenuto questa mattina, 10 aprile 2024, lungo l'ex SS 235 a Soncino. Si tratta di una ragazza di 26 anni, Debora Nisoli, residente a Brignano: per lei non c'è stato nulla da fare.

Schianto a Soncino

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 8 di questa mattina. L'incidente, avvenuto lungo il tratto di provinciale che collega Soncino a Orzinuovi, ha visto coinvolte due auto su cui viaggiavano tre persone: due uomini, di 57 e 52 anni, e la vittima, una 26enne. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce Verde di Soncino in codice rosso e l'automedica. Stando a quanto emerso, la donna, alla guida di una Toyota Yaris, si sarebbe schiantata contro un mezzo pesante.

Frontale contro un Tir

Secondo una prima ricostruzione pare che la giovane abbia sbandando a sinistra, improvvisamente, andando a occupare la corsia opposta fino a schiantarsi frontalmente con il Tir che proveniva dalla direzione opposta. Violentissimo l'impatto che non le ha lasciato scampo. Il mezzo pesante, invece, è finito per ribaltarsi a lato della strada che è rimasta bloccata.

Muore una 26enne

Per la giovane, già gravissima, non c'è stato però, più nulla da fare. Feriti anche i due uomini che viaggiavano sul mezzo pesante. Entrambi hanno riportato traumi alle gambe e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Cremona in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema, insieme ai Vigili del fuoco di Brescia.

Chi era Debora Nisoli

La 26enne, nata e cresciuta a Brignano dove i genitori hanno un'azienda agricola, da qualche tempo viveva a Soncino con il fidanzato. Descritta come una persona estremamente disponibile, gioviale, che sapeva facilmente legare e fare gruppo, aveva lavorato nel 2022 per il Comune di Antegnate per poi passare all'azienda consortile Solidalia.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h