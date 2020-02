Schianto in A4, muore 60enne di Rivolta FOTO

Schianto in A4, 60enne di Rivolta muore in un tamponamento a bordo del suo furgone.

Schianto in A4, un morto, è di Rivolta

Questa mattina, venerdì 21 febbraio 2020, intorno alle 10.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 nei pressi di Verona per un incidente stradale. Si tratta di un tamponamento tra un furgone e un camion adibito al trasporto carburante, accaduto al Km 277.9 direzione Milano.

L’uomo era rimasto incastrato

I pompieri, giunti sul posto con due mezzi, hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il conducente del furgone, rimasto incastrato all’interno della cabina dopo essersi schiantato per cause ancora da accertare contro il rimorchio dell’autocisterna. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Si tratta di un 60enne di Rivolta d’Adda, Daniele Cagna.

