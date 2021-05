Schianto frontale sulla Provinciale, cinque feriti in ospedale

Tremendo schianto, questa notte, lungo la Provinciale 34 che collega Agnadello a Vailate. In cinque sono finiti in ospedale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Schianto frontale sulla Provinciale

E’ successo questa notte, intorno alle 23. Lo schianto ha coinvolto due auto che stavano procedendo in direzioni opposta lungo la Provinciale 34 che da Agnadello porta a Vailate. Tremendo l’impatto frontale. Cinque le persone rimaste coinvolte, tra queste tre giovanissimi.

Sul posto le ambulanze della Croce rossa di Crema e Croce bianca di Rivolta in codice giallo oltre alle Forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente. I mezzi sono stati poi messi in sicurezza e rimossi grazie all’intervento del Soccorso Stradale Scaramuzza di Rivolta.

I cinque feriti sono stati trasportati in ospedale a Crema sempre in codice giallo.