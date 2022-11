Schianto frontale all'uscita dal paese, coinvolti anche due bambini

Il sinistro stradale è avvenuto ieri sera, poco dopo le 21.30, lungo via Sant'Antonio. Coinvolte cinque persone.

Incidente d'auto, sei persone coinvolte

A riportare la notizia dell'accaduto è lo stesso portale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che parla di un sinistro stradale tra due auto, ieri sera (sabato) poco dopo le 21.30 lungo via Sant'Antonio, all'altezza del civico 19. Stando alle prime ricostruzioni, le due auto, una Citroen guidata da un 36enne di Cortenuova e una Nissan con a bordo una famiglia di Sergnano, sarebbero arrivate all'impatto all'uscita del centro abitato in direzione Pianengo.

In tre in ospedale, fortunatamente non gravi

Come riportato sempre dal portale dei soccorritori, sul posto dopo l'impatto sono giunte due ambulanze e un'automedica dopo che sono stati allertati anche Polizia stradale e Vigili del Fuoco. Delle cinque persone coinvolte sono state inoltre rese note le generalità: alla guida dei due veicoli due uomini di 36 e 50 anni, rispettivamente di Cortenuova e Sergnano. Con il 50enne, in auto c'erano poi una donna 48enne e due ragazzini: un maschio di 10 anni e una femmina di 13. L'impatto, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Tre delle persone coinvolte sono finite in ospedale a Crema: due sono state ricevute al Pronto Soccorso in codice verde, una, invece (l'uomo di 50 anni), in codice giallo.