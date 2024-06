Tremendo frontale a Crema, due donne ferite: una è grave

Due donne sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina a Crema. Una 44enne, più grave, è stata trasferita all'ospedale San Matteo di Pavia in elisoccorso.

Schianto frontale

La dinamica dell'incidente, avvenuto alle 9.25 di questa mattina 26 giugno 2024, lungo la ex SS235 è ancora al vaglio della Polizia locale di Crema, subito giunta sul posto, ma dai primi accertamenti le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Violento l'impatto. Nello schianto sono rimaste ferite le due conducenti delle auto, due donne di 44 e 45 anni.

Due donne ferite

La prima, più grave, ha riportato un trauma cranico, all'addome e all'arto inferiore ed è stata soccorsa in eliambulanza e trasferita all'ospedale San Matteo di Pavia in codice rosso.

Ferita in modo serio anche la 45enne che nell'incidente ha riportato un trauma al torace, al bacino e all'arto superiore. Per lei è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Cremona in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno estratto le donne dalle auto per affidarle poi alle cure dei soccorritori.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h