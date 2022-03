Schianto contro un Tir, muore a vent'anni

Pandino

Studiava alla Casearia, si era diplomato a giugno

E' Riccardo Parmigiani, 20 anni, la vittima dell'incidente mortale avvenuto all'alba di oggi, venerdì 25 marzo, nel Bresciano. Il giovane alla guida dell'automobile che si è schiantata frontalmente contro un camion era stato uno studente della Scuola casearia di Pandino, e si era diplomato soltanto lo scorso giugno.

Tragedia nel Bresciano, muore un ragazzo di vent'anni

L'incidente, riporta PrimaBrescia, è avvenuto a San Gervasio. Ancora da chiarire la causa del terribile schianto: forse per un colpo di sonno, l'auto su cui viaggiava Riccardo Parmigiani è finita sulla corsia opposta della carreggiata, schiantandosi frontalmente contro un autoarticolato. Inutile l'estremo tentativo del conducente del Tir, 41 anni, di evitare l'impatto lanciando il mezzo fuori strada: l'impatto è stato devastante e il giovane ventenne è morto sul colpo. Illeso l'autista. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Presenti anche la polizia stradale per i rilievi e i Vigili del Fuoco di Brescia.

Il ricordo della Casearia di Pandino

Molti i post che stanno comparendo sui social in queste ore, in ricordo del giovane ex studente della Casearia. "Appresa la dolorosa notizia del tragico incidente nel quale questa mattina ha perso la vita Riccardo Parmigiani, ex-allievo del nostro istituto diplomatosi nel giugno 2021, tutta la Scuola Casearia di Pandino si stringe attorno alla sua famiglia con sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza" ha scritto la scuola, poco fa.