Schianto contro un carro agricolo, grave un 57enne

Uno schianto frontale tra un'auto e un carro agricolo ha causato il ferimento di due persone: un ragazzo di 28 anni e un 57enne, più grave, trasportato in eliambulanza a Brescia.

Schianto a Camisano

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, 1 ottobre 2024, a Camisano. L'allarme è scattato intorno alle 18.30 quando i due mezzi, una Seat Arosa condotta da un 57enne a un carro agricolo guidato da un 28enne, si sono scontrati frontalmente lungo la Strada Provinciale 12. In seguito all'impatto il mezzo agricolo è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco nel campo a lato della carreggiata, mentre l'auto distrutta è rimasta in strada.

Feriti i conducenti

Immediata la chiamata al "112" che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce verde di Soncino in codice rosso e l'elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia. Presenti anche i Vigili del fuoco di Crema, la Polizia stradale e la Polizia locale. Per il 57enne è stato disposto il trasporto in eliambulanza agli Spedali civili di Brescia in codice giallo, mentre il 28enne è stato accompagnato in ospedale a Crema anche lui in codice giallo.

