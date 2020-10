Schianto contro un bus, muore un 22enne

Schianto contro il pullman: è deceduto in ospedale il 22enne vittima del pauroso incidente avvenuto alle 18.30 di giovedì a Pianengo. Ne dà notizia Primacremona.it

Schianto contro il pullman: Michael non ce l’ha fatta

A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi. Michael Piloni è deceduto in ospedale dopo il pauroso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre 2020 a Pianengo. Intorno alle 18.30 Michael stava percorrendo via Roma alla guida della sua Lancia Y quando è andato a scontrarsi frontalmente con un pullman di linea.

Da subito, le condizioni del giovane erano apparse critiche. Estratto a fatica dalle lamiere della sua auto era poi stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Crema. Anche qui i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita e dopo poche ore il suo cuore ha cessato di battere. Michael abitava a Pianengo e aveva solo 22 anni.

Illeso l’autista del pullman

Sotto shock ma illeso l’autista del pullman che in quel momento non trasportata passeggeri. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari, con due ambulanze e automedica, anche la Polizia Stradale di Crema. La provinciale è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’arteria.

Neanche una settimana fa a perdere la vita sulle strade del Cremasco era stato un altro giovane ragazzo: Luca Villa 23 anni era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale mentre con la sua famiglia percorreva la Rivoltana.

