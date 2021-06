Schianto all'incrocio per Gradella, due feriti in ospedale

E' di due feriti, trasportati in ospedale in codice giallo, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 13.15 di oggi, 24 giugno 2021, all'incrocio tra la SP 472 e via Maggiore, la strada d'accesso al Borgo di Gradella (Pandino).

Schianto all'incrocio

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Crema e ai Vigili del fuoco di Crema anche un'automedica e due ambulanze della Croce bianca di Rivolta e della Croce bianca di Paullo in codice rosso.

Due feriti in ospedale

Due le persone rimaste ferite nello schianto: si tratta di due uomini di 57 e 77 anni. Viste le loro condizioni i soccorritori hanno disposto per entrambi il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Non è certo la prima volta che l'incrocio tra via Maggiore e la Sp 472 è teatro di un incidente. Da tempo i residenti, ma non solo, chiedono la realizzazione di una rotatoria che metta in sicurezza l'accesso alla Provinciale ed eviti il ripetersi di incidenti come quello avvenuto oggi.