Schianto all'alba, due feriti in ospedale

Due persone sono rimaste ferite nello schianto avvenuto questa mattina all'alba a Pandino.

Schianto all'alba

L'incidente è avvenuto questa mattina, 10 agosto 2022, intorno alle 5.50 lungo la SS472 a Pandino. Coinvolte un'auto e una moto. Sul posto, in codice rosso, due ambulanze della Croce verde di Crema e della Croce bianca di Rivolta. A restare feriti un 34enne e un 69enne poi trasportati in codice giallo al San Raffaele e in codice verde all'ospedale di Crema. Sul posto anche la Polstrada di Crema per i rilievi del caso.