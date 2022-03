Schianto a Vailate, ferito un anziano

Vailate

Brutto incidente questa mattina, lunedì 28 marzo, a Vailate, in via Marconi. Un uomo di 76 anni è rimasto ferito in un incidente tra un'automobile e una moto, mentre poco dopo le 8.20 percorreva la strada che attraversa il paese da nord a sud.

Schianto auto-moto, 76enne in ospedale

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, su cui stanno lavorando le Forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Crema, da un'autoambulanza della Croce bianca di Rivolta arrivata sul posto insieme ad un'automedica.