Schianto a Vailate, 48enne soccorso in eliambulanza

Due feriti, di cui uno trasportato in eliambulanza al San Matteo di Pavia in codice rosso: è il bilancio del grave incidente avvenuto ieri pomeriggio, 26 gennaio, a Vailate.

Schianto a Vailate

Lo scontro è avvenuto ieri intorno alle 17.40 all'incrocio tra la Sp 2 e via Mazzini a Vailate. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Citroen C1 e una Ford Focus. A causarlo, con tutta probabilità, è stata una mancata precedenza. A far luce sulla dinamica saranno i carabinieri di Vailate immediatamente giunti sul posto.

Due feriti

Il 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso e un'auto medica, ma per un 48enne, residente nel Cremasco, è stato necessario ricorrere all'eliambulanza che si è alzata in volo da Milano e ha poi trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale San Matteo di Pavia. A bordo dell'altra auto, invece, un 30enne residente a Calcio, è stato soccorso e poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Crema.