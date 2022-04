Schianto a Spino, 43enne trasportato in elisoccorso

Incidente

Ferito anche un 24enne trasportato in ambulanza all'ospedale di Crema.

Un 43enne è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Cremona dopo essere rimasto coinvolto in un brutto incidente a Spino. Ferito anche un 24enne trasportato all'ospedale di Crema in ambulanza.

Schianto a Spino

Nell'incidente, avvenuto oggi 26 aprile 2022, intorno alle 13.20, sono rimaste coinvolte due auto: una Toyota Corolla, condotta da un 43enne e una Peugeot 206 con alla guida un 24enne. Lo schianto in via Parma, lungo il tracciato della vecchia Paullese, ma la dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine.

Due feriti

Immediata invece la chiamata al 112 che ha inviato sul posto due ambulanze della Croce rossa di Lodi e della Croce Bianca di Paullo in codice rosso. In un campo poco lontano è atterrato anche l'elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia. Il 43enne, più grave ma non in pericolo di vita, è stato traferito in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Cremona in codice giallo. Ferito anche il 24enne trasportato sempre in codice giallo all'ospedale di Crema.

Sul posto oltre ai soccorritori anche i Vigili del fuoco di Crema e gli agenti della Polizia Stradale di Crema.