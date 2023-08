Schianto a Soncino, auto con due bambini a bordo si ribalta

Brutto incidente questa mattina a Soncino: lungo via Brescia, che collega Soncino a Orzinuovi, un'automobile proveniente dal Bresciano e un'altra vettura si sono scontrate lateralmente, e la prima, colpita sulla fiancata, si è ribaltata.

Schianto a Soncino

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 e per intervenire sul posto sono stati allertati anche due elicotteri del 118 e due ambulanze, che invece non sono state necessarie. Incredibilmente, e fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in modo grave tanto più che sull’auto che si è ribaltata c’erano anche due bambini, di uno e tre anni.