Schianto a 240 km/h con la Porsche al Cremona Circuit, muore 61enne

Tragedia a Cremona

Driver esperto, Fabrizio Antonuzzi lascia la moglie e quattro figli

Si schianta a 240 km/h con la sua Porsche sul circuito di San Martino al Lago. Muore imprenditore 61enne.

Incidente a 240 km/h

La notizia arriva da Prima Cremona, ma non è ancora chiaro se all'origine della tragedia ci sia stato un malore o un guasto ai freni. Sono queste le ipotesi più accreditate per l'incidente costato la vita a Fabrizio Antonuzzi, imprenditore 61enne.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 11 dicembre 2021 al Cremona Circuiti di San Martino al Lago. Antonuzzi, residente a Manerba del Garda, è andato a schiantarsi contro il guard rail della pista mentre stava effettuando alcune prove libere in pista alla guida di una Porsche Gt3Rs.

Si indaga sulle cause

La dinamica e le cause del tragico incidente sono ora al vaglio degli inquirenti. Le immagini delle telecamere del circuito hanno ripreso l'auto che percorre il rettilineo e termina la corsa, senza alcuna frenata, contro il guardrail. Tra le ipotesi, che il pilota possa avere avuto un malore oppure un guasto meccanico ai freni. Per il 61enne, non c'è stato nulla da fare.

Inutili i soccorsi

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi è deceduto sul luogo dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi al fine di accertare la tragica fine dell'uomo. Fabrizio Antonuzzi era un imprenditore bresciano, titolare di un'azienda che progetta negozi. Pilota molto esperto e appassionato, lascia la moglie e quattro figli.