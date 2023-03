Schiamazzi in centro, 32enne ubriaco minaccia e insulta i carabinieri

Si è rifiutato di fornire i documenti ai carabinieri e, anzi, per tutta risposta li ha minacciati e insultati. Denunciato un 32enne con precedenti di polizia a Dovera.

Schiamazzi in centro

E' successo nella notte del 5 marzo quando ai carabinieri della Compagnia di Crema è arrivata la segnalazione di schiamazzi provenienti da un'abitazione in centro a Dovera. Era passata da poco la mezzanotte, infatti, quando alcuni residenti si sono lamentati con le Forze dell'ordine per il caos che non li faceva dormire. Così una pattuglia dei carabinieri Crema si è portata sul posto, ma una volta raggiunto il centro la situazione sembrava tranquilla.

Minaccia e insulta i carabinieri

Sul posto erano, però, presenti tre persone, ferme nei pressi dell’ingresso dell’abitazione segnalata. I carabinieri hanno chiesto chi fosse il proprietario e uno dei tre, il 32enne appunto, ha riferito di essere il proprietario di casa ma, alla richiesta di mostrare i documenti per essere identificato l’uomo, evidentemente poco presente a se stesso e in stato di ebbrezza, ha cominciato a urlare e a insultarli pesantemente minacciandoli anche di morte.

Denunciato 32enne

L’uomo ha cercato anche lo scontro fisico con i militari, ma è stato trattenuto dai suoi amici che avevano capito che quel comportamento avrebbe creato al 32enne conseguenze ancora più gravi. I carabinieri, con l’aiuto di un’altra pattuglia, hanno provato a calmare l’uomo che però ha continuato a rifiutarsi di fornire i documenti. Il 32enne è stato comunque identificato e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.