Schiacciato da un carrello in movimento, ferito un operaio 38enne

Un operaio bergamasco di 38 anni è rimasto coinvolto questa mattina, 11 ottobre 2024, in un incidente sul lavoro a Offanengo. Ferito a un piede, è stato trasportato in ospedale a Crema.

Infortunio sul lavoro a Offanengo

Come riporta Prima Cremona, la richiesta di intervento al 112 è partita oggi pochi minuti prima delle 12 da un'azienda situata in via Ricengo. A rimanere ferito è un dipendente di 38 anni, bergamasco. Secondo quanto ricostruito, il 38enne stava compiendo le sue mansioni quando un carrello (per lo scarico merci) in movimento gli ha schiacciato il piede sinistro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso di Crema. Le sue condizioni non sembrano gravi. Intervenuti in via Ricengo anche i carabinieri della Stazione di Romanengo ed il personale dell'ATS Val Padana competente per gli infortuni sul lavoro, per prendere i rilievi del caso ed escludere eventuali responsabilità.

