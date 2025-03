Scende di corsa dal bus per recuperare una cartelletta, 13enne investito da un furgoncino

E' sceso di corsa dal bus che l'avrebbe portato a scuola per recuperare una cartelletta dimenticata a casa, ma è stato investito da un furgoncino in sorpasso. Tanta paura, questa mattina, 10 marzo 2025, a Castel Gabbiano per un ragazzino di 13 anni rimasto coinvolto in un incidente a pochi passi da casa.

Tredicenne investito

E' successo pochi minuti dopo le 7 in via Fienili, all'altezza della fermata del pullman. Come riporta Prima Cremona, il 13enne che era appena salito sul mezzo si è accorto di aver scordato una cartelletta ed è sceso di corsa dal bus per recuperarla attraversando di corsa la strada. In quel momento, però, un furgoncino, condotto da un 37enne bergamasco, stava iniziando la manovra di soprasso del bus, fortunatamente a velocità ridotta, e non ha potuto far nulla per evitare il ragazzino sbucato fuori all'improvviso.

A Treviglio per accertamenti

Il 13enne è stato sbalzato sull'asfalto, ma è riuscito subito a rialzarsi e si è diretto a casa. Solo una volta raggiunta la sua abitazione, ha iniziato ad accusare qualche dolore e il padre ha richiesto l'intervento dell'ambulanza. Il 13enne è, quindi, stato trasferito all'ospedale di Treviglio per accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Soncino, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dei fatti.