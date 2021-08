Scatenano una rissa alla sagra del paese, denunciati tre giovanissimi

La rissa era scoppiata domenica 1 agosto durante la festa patronale di Bagnolo Cremasco. A scatenarla tre giovanissimi, ora denunciati dai Carabinieri.

La rissa

L'episodio di violenza era avvenuto nella serata di domenica 1 agosto, quando durante i festeggiamento per la sagra patronale di Bagnolo i tre ragazzi, due dei quali 17enni, hanno scatenato una rissa per futili motivi con altri giovani. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche due 15enni che, a seguito dell'aggressione, sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Crema con delle lesioni e un trauma al viso e una prognosi di cinque giorni.

Le indagini e la denuncia

Subito dopo l'accaduto avevano preso il via le indagini dei Carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco, che al termine dell'attività investigativa hanno identificato e deferito in stato di libertà i tre giovani che hanno causato la rissa. I tre, tutti residenti nel cremasco, sono ora denunciati per concorso di reato. I due minorenni sono stati deferiti al Tribunale per i Minorenni di Brescia.

