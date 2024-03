Scappano all'Alt dei carabinieri, arrestati, in auto avevano anche tre fucili

Sono fuggiti all'Alt dei carabinieri e sono stati inseguiti e fermati: con loro avevano tre fucili, passamontagna e contanti. Nei guai tre uomini 45, 53 e 55 anni, pluripregiudicati e residenti in provincia di Foggia accusati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, uso di targa contraffatta e porto abusivo di arma da fuoco.

Non si fermano all'Alt

Ad intercettare l'auto sono stati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema a Spino lungo la Sp 415, mercoledì intorno alle 10.30, durante il pattugliamento sul territorio. Qui i carabinieri hanno notato sopraggiungere un’auto, una Jeep, con quattro persone a bordo, muoversi in direzione di Crema. I militari hanno deciso di controllare il veicolo perché hanno visto i quattro a bordo guardare in maniera insistente i carabinieri per coglierne movimenti e intenzioni. Intimato l’Alt, il mezzo, anziché fermarsi, ha imboccato una strada laterale in direzione Lodi, inizialmente fingendo di rallentare salvo poi ripartire a forte velocità, svoltando in una strada sterrata percorsa per un lungo tratto prima di bloccarsi in un terreno di campagna molto fangoso.

La fuga nei campi

I quattro hanno aperto le portiere del veicolo e si sono lanciati giù dall’auto, iniziando a correre per le campagne. In quel frangente, uno di loro ha lanciato un fucile all’interno di un canale privo d’acqua. I carabinieri della Radiomobile li hanno inseguiti a piedi e ne hanno immediatamente raggiunto e bloccato due, il 53enne e il 55enne. Gli altri due sono scappati verso una cascina e i militari hanno fornito alle

altre pattuglie la direzione di fuga e la descrizione precisa dei due. La pattuglia della Stazione di Pandino, pochi minuti dopo, a qualche

centinaio di metri, ha intercettato e bloccato uno dei due, il 45enne, che in precedenza era stato visto alla guida del mezzo.

Arrestati tre uomini

I tre sono stati ammanettati e, nel frattempo, sono intervenute altre pattuglie della Compagnia di Crema per la ricerca del quarto uomo, rimasto irreperibile. I tre uomini sono stati perquisiti e uno di loro aveva due cartucce per fucile, un passamontagna, dei guanti e la somma di

cinquemila euro. Un altro aveva cappellini, scaldacollo e guanti mentre il terzo aveva del denaro per alcune centinaia di euro. I carabinieri hanno poi perquisito l’auto e recuperato l’arma lanciata nel canale, risultata un fucile con la canna mozzata, rubato a inizio febbraio scorso in provincia di Savona, con all’interno tre cartucce, di cui due in canna.

Avevano anche due jammer

Il veicolo è risultato rubato in provincia di Milano a fine febbraio scorso e la targa era stata modificata e contraffatta con della vernice nera. All’interno del mezzo i carabinieri hanno trovato due disturbatori di frequenze (cosiddetti jammer) uno dei quali collegato ad una batteria per auto. Il materiale è stato sottoposto a sequestro per procedere agli approfondimenti investigativi, anche tecnici, necessari a comprendere come i soggetti siano entrati in possesso dell’arma e dell’auto rubate nonché capire i motivi alla base della loro presenza sul territorio cremasco armati di un fucile con i colpi in canna.

Arresto convalidato

Dichiarati in stato di arresto, i tre uomini sono stati accompagnati in caserma a Crema e, successivamente, al Carcere di Cremona, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina, 7 marzo e conclusa con la convalida dell’atto, la sottoposizione dei tre alla misura della custodia cautelare in carcere e il rinvio dell’udienza al prossimo 8 maggio.