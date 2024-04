Scappa dopo l'incidente senza prestare soccorso, denunciato un 23enne

Fuga da sinistro stradale e omissione di soccorso: denunciato un 23enne scappato dopo un incidente senza prestare assistenza ai feriti. E' successo la sera dell'8 aprile intorno alle 20.30 in via Treviglio, a Crema.

Incidente tra moto e furgone

L'incidente, segnalato alla Radiomobile di Crema, aveva coinvolto un furgone e una moto. Al loro arrivo, però, i militari hanno trovato solamente il conducente della moto, a terra ferito. Del furgone non c'era più traccia: il conducente, un 23enne, era fuggito senza prestare soccorso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi sulla moto e hanno sentito i testimoni, mentre il ferito - che nell'impatto aveva riportato tra le altre anche la frattura di una gamba - è stato accompagnato in ospedale a Cremona.

L'inversione e poi la fuga

Secondo il racconto fornito dai testimoni il furgone si sarebbe fermato sul ciglio della strada e avrebbe effettuato un'inversione di marcia per ripartire nella direzione opposta. Non si sarebbe accorto, però, della presenza del motociclista che stava sopraggiungendo in quel momento. Inevitabile l'impatto. Poi la fuga dal luogo dell'incidente. Un'ora più tardi, però, il 23enne si è presentato in caserma a Crema dove si è assunto le sue responsabilità ammettendo la fuga.

Denunciato un 23enne

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato il 23enne per le lesioni personali aggravate dalla fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente con danni alle persone. Inoltre, è stato sanzionato per avere effettuato un’inversione di marcia all’altezza di una intersezione e la sua patente di guida è stata ritirata.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h