Sbanda per strada, gli altri automobilisti chiamano i carabinieri: era ubriaco

Nuova denuncia per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro di patente a Bagnolo Cremasco. Nei guai è finito un uomo di 39 anni residente in provincia di Monza e Brianza.

Le segnalazioni degli altri automobilisti

È successo questa notte, lunedì 22 luglio, verso le due e mezza. La centrale operativa dei Carabinieri di Crema ha raccolto le telefonate di alcuni utenti della strada, che hanno segnalato sulla SP 415, un’auto che si muoveva in maniera irregolare. Sbandando in continuazione, invadeva la corsia di marcia opposta rischiando seriamente un frontale.

La pattuglia della Radiomobile si è quindi portata sulla SP 415 in direzione di Milano e dopo poco, nel comune di Bagnolo Cremasco, ha intercettato l’auto in questione, fermandola. Il conducente è stato subito sottoposto al alcoltest, dato che era evidentemente ubriaco. L'etilometro ha stimato un valore di alcol nel sangue di circa 1,55 grammi per litro, oltre il triplo del consentito. Da qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente immediato. L'auto, di proprietà di altra persona, è stata affidata a una terza persona in grado di guidare.