Sbanda in tangenziale e finisce nel fosso, attimi di paura per una 69enne

69enne esce di strada

Attimi di paura come raccontato dai colleghi di Prima Cremona, per una donna di 69 anni residente a Ripalta Cremasca. Erano circa le 13.30 di venerdì 12 gennaio 2024 e la signora stava percorrendo la tangenziale appena fuori Crema a bordo della sua Peugeot 308 station wagon. Improvvisamente, qualcosa è andato storto.

Auto nel fosso

In direzione di Ca' delle Mosche, stava per imboccare lo svincolo per l'ospedale quando, in circostanze ancora da chiarire, la sua vettura ha improvvisamente sbandato verso sinistra attraversando interamente la carreggiata prima di finire nel fosso sul lato opposto della strada. Per fortuna, il fossato era privo d'acqua, evitando così conseguenze più gravi.

Trasportata al pronto soccorso

Un'altra auto, proveniente dalla direzione opposta, ha assistito alla sbandata della Peugeot e ha prontamente frenato, evitando così un possibile scontro catastrofico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi tra cui un'ambulanza della Croce Verde di Castelleone, i Vigili del Fuoco di Cremona e una pattuglia della Polizia Locale di Crema. La 69enne è stata prontamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale dove è stata ricoverata con codice verde. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi e, una volta medicata, dovrebbe essere stata dimessa. Per consentire i rilievi e il recupero della Peugeot, il traffico sulla tangenziale è stato gestito in modo alternato per circa un'ora. Gli investigatori stanno ora cercando di determinare le cause precise dello sbandamento della vettura.