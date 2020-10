Sanificatori da polso in regalo agli under 14

Sembra un orologio, ma non lo è. Sanificatori da polso in regalo a 239 giovani cittadini di Trescore Cremasco.

Sanificatori da polso

Un gadget da polso ci salverà da germi e batteri. Grazie a quello che sembra un orologio, ma che di quest’ultimo ha solo il cinturino, il quale integra nel quadrante una boccetta con gel igienizzante. Curioso, non è vero? E’ il regalo che il Comune di Trescore Cremasco ha voluto fare a tutti i cittadini di età compresa fra i 6 ed i 13 anni, per incentivarli a essere sempre protetti.

Come è fatto?

Non ha lancette, non ha numeri, ma solo un quadrante al centro del quale compare il nome del paese (rigorosamente in dialetto cremasco). A lanciare l’idea è stato proprio il sindaco di Trescùr Cremàsch, Angelo Barbati, che recapiterà i cinturini «della salute» direttamente a casa dei beneficiari. Nella busta che contiene il polsino, i cittadini troveranno anche una ricarica di gel e alcune righe per spiegare il senso del dono, finanziato grazie a un contributo statale.

Come funziona?

Un dispositivo anti Covid-19 che si presenta come indispensabile per andare incontro al periodo invernale, durante il quale la permanenza al chiuso aumenta la circolazione dei virus influenzali, coronavirus compreso. Il cinturino in gomma si lega al polso, così da risparmiare ai ragazzi di doversi portare dietro, oltre alla mascherina, una boccetta di gel igienizzante per le mani. Il rubinetto si apre facendo pressione su un apposito pulsante che eroga una quantità di gel sufficiente a sanificare la cute.

