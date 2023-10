Saltano la scuola e spariscono per un giorno, paura per due ragazzine cremasche. Sono state ritrovate questa mattina all'alba, alla periferia di Casaletto di Sopra, le due giovanissime che avevano fatto perdere le proprie tracce dopo aver saltato le lezioni a scuola.

Saltano la scuola e spariscono

Le ricerche sono partite ieri sera quando i carabinieri della Compagnia di Crema hanno ricevuto la denuncia dei genitori di una ragazza minorenne che, uscita di casa per andare a scuola, non aveva più fatto ritorno. I genitori hanno appurato che la figlia non era mai arrivata a scuola e non vedendola rientrare nel pomeriggio hanno iniziato a preoccuparsi. L’hanno cercata, ma, dopo inutili giri per i luoghi che frequenta solitamente, hanno deciso di recarsi dai carabinieri per denunciarne l’allontanamento, fornendo una precisa descrizione e spiegando di essere molto preoccupati. Hanno spiegato che non rispondeva alle chiamate sul cellulare e che avevano saputo che si era allontanata con una amica, anche lei risultata sparita da diverse ore.

Paura per due ragazzine

I genitori dell'altra ragazza, a loro volta, hanno denunciato ai carabinieri che il pomeriggio del 4 ottobre la figlia era tornata a casa

fingendo di essere stata a scuola e poi era uscita nuovamente, scrivendo alla mamma di non volere tornare a casa. L’hanno cercata senza trovarla e senza ricevere risposta alle chiamate, scoprendo in seguito che la figlia e l’amica avevano fatto perdere insieme le loro tracce.

Acquisite le denunce, sono state diramate le ricerche a tutti i comandi dei carabinieri e delle altre forze di polizia della provincia di Cremona e delle province limitrofe, attivando anche il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Le ricerche sono durate alcune ore fino alla mattina del 5 ottobre quando, intorno alle 6.30, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Crema le ha rintracciate nella periferia di Casaletto di Sopra. I carabinieri hanno verificato che le ragazze erano in buone condizioni fisiche e sono state accompagnate in caserma. Quindi, le due giovani sono stato riaffidate ai genitori che hanno tirato un sospiro di sollievo per la positiva conclusione della vicenda.