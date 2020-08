Saldi estivi 2020 al via da oggi in tutta Lombardia, ma occhio alle fregature GALLERY

I saldi estivi iniziano ufficialmente oggi, 1 agosto, in Lombardia (che aveva deciso di anticipare al 25 luglio, ndr), ma numerosi negozi e catene commerciali hanno già lanciato sconti e promozioni speciali per i propri clienti, con ribassi dei prezzi che arrivano fino al -60% comunicati via sms, Facebook, Whatsapp o mail.

Saldi estivi 2020

Un fenomeno già registrato negli ultimi anni, ma che in questa stagione appare più diffuso: le vendite di capi d’abbigliamento estivi, specie tra maggio e giugno, sono state disastrose in tutto il paese, a causa dell’effetto crisi scatenato dalla pandemia globale. Una situazione che ha portato molti negozianti a giocare d’anticipo, avviando gli sconti ben prima della data ufficiale di partenza dei saldi.

