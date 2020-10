Sagra d’autunno annullata causa Covid

In seguito al promulgamento del DPCM del 13 ottobre e in ottemperanza alle nuove e più stringenti disposizioni sanitarie l’Amministrazione comunale di Pandino ha deciso di annullare la Sagra d’autunno programmata per il 17/18 ottobre.

Sagra d’autunno cancellata come quella di primavera

Lo ha deciso poco fa la Giunta guidata dal sindaco Piergiacomo Bonaventi.

“Vengono pertanto annullati il LunaPark e l’esposizione degli stands e delle classiche bancarelle – si legge in una nota – ma restano come da programma le mostre predisposte nelle sale del castello dove più agile è il controllo e la limitazione degli accessi. L’Amministrazione comunale, pur nel rammarico per quanti vedono sfumare opportunità di lavoro o svago, nonché per l’impegno profuso dagli uffici, dagli artisti e dalle associazioni coinvolte, deve considerare elemento di primaria importanza la salute pubblica che le condizioni attuali potrebbero veder compromessa. Siamo convinti che la popolazione saprà comprendere e condividere le motivazioni di questa improvvisa decisione. Confidiamo nel supporto responsabile di tutta la popolazione nell’attenersi alle nuove disposizioni emanate al fine di favorire un rapido miglioramento delle condizioni sanitarie per il contenimento del contagio pandemico”.

TORNA ALLA HOME