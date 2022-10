Sabato sera tra alcol e incidenti: coinvolti 14 giovani

Un sabato sera decisamente movimentato quello appena trascorso, in provincia di Bergamo. Nella notte tra ieri e oggi, domenica 16 ottobre, si sono infatti verificati tre incidenti con diversi feriti, tutti giovani, a Zanica e a Curno. Mentre tre persone sono finite in ospedale con i sintomi di intossicazioni da alcol o sostanze, stavolta a Crema.

Palazzago, ferite due giovani

I primo incidente a Palazzago, sulla Statale Briantea, poco dopo le 21. Coinvolte tre ragazze, di 31 e 32 anni, una delle quali è stata trasportata in ospedale a Ponte San Pietro, in codice verde.

Schianto a Curno, cinque ragazzi coinvolti

Nel corso della notte invece sono stati cinque i giovanissimi coinvolti in un incidente tra due automobili a Curno, in via Bergamo, all'altezza del polo commerciale appena fuori dal capoluogo. Era circa l'una e venti di notte.

Si tratta di un ragazzo di 20 anni e di tre ragazze di 22, 23, 24 e 30 anni. Due dei coinvolti hanno necessitato del trasporto in Pronto soccorso, l'uno a Ponte e l'altro alle Gavezzeni, entrambi in codice verde.

Incidente a Zanica sulla tangenziale sud

Tutti giovanissimi anche i coinvolti nell'incidente avvenuto invece all'alba a Zanica, sulla tangenziale Sud di Bergamo, all'altezza della diramazione per Padergnone, e per Oriocenter. Erano circa le 6.30 di questa mattina, domenica 16 ottobre, quando nell'incidente tra due veicoli sono rimasti coinvolti, fortunatamente non in modo grave: sono quattro ragazzi di 17, 19, 20 e 21 anni. Uno di loro è stato portato in codice verde alla clinica Gavazzeni, in Ps.

Crema, tre intossicazioni da alcol

Diversi gli interventi del 118 anche nel Cremasco e in particolare proprio in città, a Crema. Poco prima delle due, in via Diaz la Croce verde è intervenuta per soccorrere un 46enne che presentava i sintomi di una grossa "sbronza", e l'ha accompagnato in ospedale. Stesso copione pochi minuti più tardi, nella stessa via. In questo caso ad aver probabilmente alzato un po' troppo il gomito era stato un giovane di 18 anni. Stessa storia a notte fonda, attorno alle 3.40 in via Cadorna. Stavolta ad essere soccorsa dalla Croce rossa di Crema è stata una 30enne, stessi sintomi. Anche lei è stata portata in codice verde in Pronto soccorso a Crema.