Sabato riapre al pubblico la piscina comunale di Crema

È ormai tutto pronto per la riapertura del Centro Sportivo “Bellini” di Via Indipendenza, 97 a Crema, con la struttura che a partire da sabato 4 luglio tornerà ad accogliere la clientela. La piscina sarà quella di sempre, seppur con tante novità in più e tante nuove normative da

rispettare per poter accedere e utilizzare l’impianto in piena sicurezza.

Sabato riapre la piscina di Crema

La riapertura è fissata per le 9 di sabato 4 luglio: sabato e domenica l’impianto sarà aperto dalle 9 alle 20 mentre dal lunedì a venerdì l’apertura della struttura sarà dalle 8 alle 21.30. Il centro Bellini sarà aperto solo per la parte esterna: a disposizione della clientela ci saranno le vasche da 50 e 25 metri, successivamente sarà riaperta al pubblico anche la vasca a conchiglia che attualmente, secondo le linee guida del ministero, non è possibile utilizzare.

Sport Management garantirà alla clientela un accesso in piena sicurezza, con la struttura che è stata oggetto del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi) atto al contenimento del Covid-19. La struttura, alla riapertura, rispetterà tutti i protocolli emanati per l’emergenza in atto e in particolar modo quelli relativi a: sanificazione, regolamentazione degli accessi, sanificazione degli spogliatoi e degli impianti igienici,

organizzazione delle attività, interventi tecnologici strutturali (aria, acqua), tutela del personale.

Ingressi contingentati e autocertificazione

L’ingresso all’impianto sarà contingentato con percorso obbligatorio e rilevamento della temperatura corporea (per accedere alla struttura bisognerà avere una temperatura corporea inferiore ai 37.5°). Sarà inoltre necessario compilare un’autocertificazione sul proprio stato di salute (per velocizzare le operazioni si consiglia di scaricare l’autocertificazione dal sito www.sportmanagement.it e portarla già compilata) per entrare nell’impianto.

L’invito agli utenti è quello, per quando possibile, di presentarsi già abbigliati per l’attività che si intende svolgere. Sarà comunque possibile entrare negli spogliatoi a rotazione, si potrà fare la doccia dopo l’attività e usare i servizi, il tutto sempre in maniera contingentata. Prima dell’acceso alle vasche sarà inoltre necessario passare sotto una doccia saponata.

Via ai corsi e al nuoto libero

Dal lunedì ripartiranno anche i corsi: dal 6 luglio saranno attivi i corsi di aquafitness, mentre dal 7 luglio partiranno i corsi di nuoto dedicati. Il sabato e la domenica sarà possibile praticare il nuoto libero sia nella vasca da 25 sia nella vasca da 50 metri, mentre dal lunedì a venerdì il nuoto libero sarà attivo nella vasca da 50 metri (la vasca da 25 metri sarà disponibile se non saranno previsti corsi in contemporanea). Per il nuoto libero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21.30 il sabato e la domenica dalle 9 alle 20) e il nuoto didattico guidato sarà necessario prenotare il proprio spazio in vasca telefonando al numero 0373/200672 (in caso di disponibilità sarà inoltre possibile praticare il nuoto libero presentandosi direttamente alle casse). Le fasce orari avranno una durata di 1 ora e 15 minuti (già stabilite e pianificate in base all’attività del piano vasca).

“Finalmente si riparte”

“Finalmente riusciremo a riaprire anche la piscina di Crema – ha commentato il presidente Sport Management Sergio Tosi – Per noi è una grande soddisfazione perché il Centro Bellini è una delle strutture più importanti che abbiamo e non vediamo l’ora di poter tornare ad accogliere i clienti in vasca, in piena sicurezza. Il mio personale ringraziamento va a quanti hanno permesso di portare a termine il progetto di riapertura e ringrazio inoltre l’Amministrazione comunale e il sindaco Stefania Bonaldi per la collaborazione a la disponibilità dimostrate”.

